Внимание, красотки в кадре! Кто работает с популярными киберспортсменами

Интервью - важная составляющая любых спортивных мероприятий. И после ярких турниров по самым популярным дисциплинам фанаты с нетерпением ждут интересных вопросов от своих любимых интервьюерш. Vesti.kz
предлагает вашему вниманию пятерку самых ярких из них.
Mrs. Marple
Когда у Марии Ермолиной только начали выходить выпуски на личном YouTube-канале - ее сразу же прозвали "киберспортивный Дудь". Мария славится не только деятельностью в Virtus.pro. Она ведет свой собственный канал, где рассказывает о разных личностях из киберспорта и гейминга.
Yana Khymchenko
Яна Химченко - ветеран русскоязычного киберспорта. Она известна по выступлениям в профессиональных командах по Dota в середине 2000-х. Сейчас является интервьюером основного состава NAVI по Dota 2.
Sabrina.wong
Американка Сабрина Вонг очень популярна в своей стране. Она является интервьюером команды Evil Geniuses. Помимо всего прочего девушка директор одного из брендов одежды KILLSTEAL, который сотрудничает с большинством американских киберспортивных организаций.
Showblackbunny
Украинка Яна Дыченок была участницей популярной телевизионной программы "Холостяк", но после ушла по собственному желанию. Она ведет несколько рубрик на YouTube-канале NAVI. Берет интервью у игроков клуба в разных дисциплинах, а также участвует в дайджесте, который выпускает организация.
Lina_white_girl
Элина проживает в Алматы. Она совмещает учебу, работу и киберспорт. В свободное время помогает казахстанской команде Khan по Dota 2 и проводит интервью с игроками коллектива.
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