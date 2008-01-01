Казахстанская киберспортсменка порадовала фанатов новым косплеем

Известная казахстанская киберспортсменка и косплеерша Айгерим Дунамис
продемонстрировала свой образ, созданный на основе персонажа Сакура Харуно из популярного аниме-сериала "Наруто", передает корреспондент Vesti.kz
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Айгерим опубликовала несколько фотографий в своем Instagram. "Неужели от меня аниме косплей?" - написала она.
24-летняя Дунамис занимается киберспортом с 13 лет. Знакомство с виртуальным миром для алматинки началось с Dotа. Сейчас стримерша увлекается разными играми и участвует в конкурсах косплеев. На ее страницу в Twitch подписаны 2108 человек, а в Instagram - 19,4 тысячи.
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