Месси и Роналду впервые оказались вместе на одной обложке футбольного симулятора

Разработчик футбольного симулятора Pro Evolution Soccer (PES) японская компания Konami представила обложку игры версии 2021 года.
На обложке популярного футбольного симулятора PES 2021 изображены канадец Альфонсо Дэвис
из "Баварии", англичанин Маркус Рашфорд
из "Манчестер Юнайтед", аргентинец Лионель Месси
из "Барселоны" и португалец Криштиану Роналду
из "Ювентуса". Последние двое - впервые оказались вместе на одной обложке.
В PES 2021 не будет серьезных нововведений по сравнению с предыдущей версией симулятора. В игре будут обновленные составы и данные о футболистах из PES 2020. Также в PES 2021 будет доступен режим чемпионата Европы.
PES 2021 будет доступен на PlayStation 4, Xbox One и PC. Дата релиза игры - 15 сентября 2020 года.