"Поразительное сходство". Казахстанская стримерша сделала косплей на персонажа известного аниме

Казахстанская стримерша и косплеерша Айгерим Дунамис
примерила на себя образ героини известного аниме-сериала "Аватар: Легенда об Аанге", передает корреспондент Vesti.kz
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Девушка опубликовала в Instagram косплей на персонажа - принцессу Азулу. По мнению большинства комментаторов, сходство с антигероем мультипликационной саги получилось поразительным.
24-летняя Дунамис занимается киберспортом с 13 лет. Знакомство с виртуальным миром для алматинки началось с Dotа. Сейчас стримерша увлекается разными играми и участвует в конкурсах косплеев. На ее страницу в Twitch подписаны 2108 человек, а в Instagram - 19,4 тысячи.
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