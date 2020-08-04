"Могу просидеть за играми много часов". Хоккеист "Барыса" - о своем рейтинге и самом грандиозном событии киберспорта

Форвард "Барыса
" Аркадий Шестаков
оказался единственным игроком команды, владеющим навыками игры в Dota 2. В интервью корреспонденту Vesti.kz
он объяснил свою страсть к этой дисциплине и назвал самое главное киберспортивное событие года. Также игрок сборной Казахстана оценил свой возможный рейтинг в хоккейном симуляторе.
- Последнее время я играю немного. В основном в "Ведьмак 3", Destiny 2 и Assassin's Creed Odyssey.
- Сколько времени в среднем вы тратите на игры?
- Все зависело от свободного времени. Я мог и много часов просидеть возле компьютера, а бывало и меньше часа. Помню время, когда мы с другом рубились в World of Warcraft. Могли целыми выходными сидеть и играть.
- Когда вы начали увлекаться играми?
- Еще в детстве, когда появился компьютер - мне сразу установили много игр. С этого момента мне понравился такой досуг.
- Вы - единственный игрок "Барыса", который играет в Dota. Чем она вам понравилась?
- В первую очередь эта игра - онлайн. Ты соревнуешься с другими людьми, поэтому присутствует спортивный интерес.
- Есть ли у вас кумиры в "Доте"? Следите за профессиональной сценой?
- Смотрю только The International. Когда первый раз смотрел, то был удивлен, на каком уровне организовали турнир. Собралось столько народа и были невероятные призовые за турнир. Это удивительно.
- Как вы реагируете на токсичных игроков? Часто ли вы срываетесь на своих напарников по киберматчу?
- Меня всегда веселили такие люди. Не понимал их, если честно. Это ведь просто игра, и мы не профессионалы, чтобы сильно переживать.
- Как вы думаете, какой у вас был бы рейтинг в хоккейном симуляторе?
- Интересный вопрос. Мне трудно оценить и сопоставить такие вещи, но думаю, был бы средний рейтинг.
- В какие игры вы бы хотели попробовать сыграть в будущем?
- Через пару лет выйдет игра от CD Projekt RED - продолжение "Ведьмака". В нее и сыграю.
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Отметим, что минувший сезон стал для 25-летнего Шестакова дебютным в КХЛ. В регулярном чемпионате форвард набрал 16 (9+7) очков в 62 матчах, а в пяти играх плей-офф отметился двумя результативными передачами.
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