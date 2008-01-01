Казахстанская команда по PUBG Mobile пробилась в финал турнира с призовым фондом 850 000 долларов

Представители казахстанской команды Konina Power по мобильной версии игры PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) пробились в финал World League 2020 с призовым фондом в 850 тысяч долларов, передает корреспондент Vesti.kz.



За прошлую неделю казахстанцы набрали 177 баллов и поднялись с 13-го на восьмое место. Первый раунд коллектив закончил, набрав 391 очко. Благодаря этому команда пробилась в решающий этап, в котором 16 клубов в 24 матчах определят победителя и призеров турнира. Соревнование завершится 9 августа.



Отметим, что в составе Konina Power выступают казахстанцы Дамир Axzcer Омаров, Нурсултан Gonzo Нартбаев и Аскар DGR Ахметов, а также монгол Даваадорж RobdiNNi Мункхбат и россиянин Даниил Tixzy Сучков.



В прошлом месяце Konina Power вошла в топ-10 лучших в Европе. Это случилось благодаря победе на Dlive & Wozto Tournament и "бронзе" на Altel Cyber Games.



"Все зависит от пандемии". В казахстанской команде по PUBG Mobile рассказали о турнире за 850 тысяч долларов