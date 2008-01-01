"Когда друзья тупят, приходится спасать игру". Форвард сборной Казахстана рассказал о своем отношении к киберспорту

Форвард "Барыса" и сборной Казахстана Никита Михайлис мастерски играет не только в хоккей, но и в киберигры. В интервью корреспонденту Vesti.kz он рассказал о своих увлечениях на карантине, а также поделился познаниями о мире профессионального киберспорта.

- В какие игры вы сейчас играете? Чем они вам понравились?



- Играл в Doom. Сейчас большую часть времени играю в Warzone. Я не играю в хоккей. Мне больше нравятся королевские битвы и шутеры.



- Сколько времени в среднем вы тратите на игры? Под каким ником вы играете и какой у вас сейчас ранг?



- В среднем часа два играю. Бывало и больше времени за компьютером проводил. Мой ник Nikitа# и цифры, уже не помню. А ранг - 165.



- Когда вы начали увлекаться кибер играми?



- Раньше в детстве играл в Counter Strike. Затем на лет пять-шесть забросил. Сейчас купил компьютер и несколько часов жизни уходят на игры (смеется).



- Как вы реагируете на токсичных игроков? Часто ли вы срываетесь на своих напарников по киберматчу?



- Очень неприятно токсичное окружение в игре. Все люди заходят снять стресс. Даже может проиграть, но в честной борьбе. Игроков с читами и макросами всегда видно. Непонятно, зачем они так делают. Эмоции от них только отрицательные. Ругаешься и психуешь. На своих напарников я тоже ругаюсь. Мои друзья бывают часто тупят, и приходится самому спасать игру.



- Ваши напарники или соперники узнавали вас во время игры?



- Не узнавали. Я в основном играю с друзьями. Там особо не поймешь, с кем играешь.



- Знаете ли вы кого-нибудь из мира киберспорта (можно команду)? Есть ли у вас кумир?



- Смотрел пару турниров за NaVi. А так слежу за recrent и makataoу. Люблю смотреть обзоры игр. Слежу за каждым выпуском.



- В какие игры вы бы хотели попробовать сыграть в будущем?



- Недавно думал скачать Valorant и еще одну интересную королевскую битву. Посмотрим.