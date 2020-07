Казахстанская команда одержала победы во всех матчах и обеспечила выход в плей-офф турнира по CS:GO

Казахстанская команда Syman Gaming обеспечила место в плей-офф турнира Nine to Five 2 по Counter Strike: Global Offensive с призовым фондом 50 тысяч долларов, передает корреспондент Vesti.kz.



Кибеспортсмены одержали три победы подряд, захватив лидерство в первом раунде. В последней игре с польским AVEZ казахстанцы совершили камбэк, выиграв со счетом 2:1 (13:16, 22:19, 16:14). Лучшим в составе победителей стал россиянин Давид n0rb3r7 Даниелян с рейтингом 1,16.



Отметим, что следом за казахстанским коллективом расположился Gambit Youngsters, в состав которого накануне перешел Соревнование завершится 5 августа.За Syman Gaming также выступают казахстанцы, а также бельгиец