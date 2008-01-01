Руку популярнейшего киберспортсмена застраховали на 830 тысяч долларов

24-летний игрок южнокорейской команды по League of Legends T1 Ли Faker Сан Хек застрахует свою правую руку. Это станет частью большой спонсорской сделки с организацией, передает корреспондент Vesti.kz.



В случае если с рукой киберспортсмена что-то случится, организации выплатят один миллиард южнокорейских вон (около 830 тысяч долларов). Также спонсоры планируют втрое увеличить зарплаты представителей команды.



Он является трехкратным чемпионом мира (2013, 2015 и 2016), а количество выигранных призовых превышает 1,1 миллиона долларов. По мнению большинства авторитетных экспертов, в своей сфере он считается лучшим игроком мира.



Киберспортсмен популярен в своей стране и участвует в рекламных акциях с известнейшими брендами мира. Сан Хек не жалеет денег на благотворительность, весной он пожертвовал 25 000 долларов на борьбу с коронавирусом.



Напомним, что португальский футболист Криштиану Роналду застраховал свои ноги на 100 миллионов долларов, что является мировым рекордом.