Неймар "унизил" лучшего игрока по CS:GO и был наказан

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар принял участие в шоу-матче профессиональных клубов FURIA Esports и Team Vitality по Counter-Strike: Global Offensive, передает корреспондент Vesti.kz

В командах выступили по три киберспортсмена и два любителя. Коллектив футбольной звезды проиграл две карты со счетом (5:16, 7:16). Сам Неймар играл за FURIA Esports и был полезным для своей команды. Он оказался третьим по количеству "убийств", а также стал автором самого невероятного момента.

В одном из эпизодов он "зарезал" лучшего игрока 2019 года Матье ZywOo Эрбо. Этот вид "убийства" считается у игроков в CS:GO самым унизительным. Правда, спустя какое-то геймер наказал футболиста аналогичным способом.