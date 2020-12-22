Неймар "унизил" лучшего игрока по CS:GO и был наказан

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Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар принял участие в шоу-матче профессиональных клубов FURIA Esports и Team Vitality по Counter-Strike: Global Offensive, передает корреспондент Vesti.kz.
В командах выступили по три киберспортсмена и два любителя. Коллектив футбольной звезды проиграл две карты со счетом (5:16, 7:16). Сам Неймар играл за FURIA Esports и был полезным для своей команды. Он оказался третьим по количеству "убийств", а также стал автором самого невероятного момента.
В одном из эпизодов он "зарезал" лучшего игрока 2019 года Матье ZywOo Эрбо. Этот вид "убийства" считается у игроков в CS:GO самым унизительным. Правда, спустя какое-то геймер наказал футболиста аналогичным способом.
Напомним, что карьеру стримера Неймар начал осенью 2020 года. Обычно бразилец играл в CS:GO и Among Us с друзьями, а также общался со зрителями. За первой трансляцией Неймара в октябре следило около 100 тысяч человек, но в прошлом месяце его аккаунт был заблокирован.
Неймар - давний поклонник CS:GO. Он неоднократно встречался со звездами бразильского киберспорта, включая FURIA Esports и игроков команд Габриэля FalleN Толедо. В социальных сетях футболист общался с Александром s1mple Костылевым, а также делился хайлайтами из шоу-матча, в котором участвовал нападающий "Манчестер Сити" Габриэль Жезус.
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