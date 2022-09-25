Команда казахстанца по CS:GO в шаге от победы в группе на турнире с призовым фондом 800 000 долларов

Новости спорта Киберспорт CS:GO
Сегодня 15:51
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Команда сильнейшего казахстанского киберспортсмена Абая Hobbit Хасенова по Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) Cloud9 в шаге от победы на групповой стадии турнира ESL Pro League Season 16 с призовым фондом 800 000 долларов, передает корреспондент Vesti.kz.

После победы над бразильской FURIA (16:8, 16:14) команда казахстанца единолично возглавила группу D. Ранее ею были обыграны Eternal Fire, Movistar Riders и Evil Geniuses с одинаковым счетом 2:0.

Впереди осталась последняя игра с Liquid, победа в которой обеспечит первое место и проход в четвертьфинал турнира.

Ранее в следующую стадию турнира пробился Outsiders, за который играет другой казахстанец Алексей Qikert Голубев.

Отметим, что победитель турнира получит путевку на BLAST Premier World Final 2022 и выиграет 175 тысяч долларов. Соревнование завершится 2 октября.

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Метки:
Киберспорт Хасенов Абай

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