Учитесь нубы! Красотка-стримерша одной рукой выигрывает матчи в CS:GO

Кика xirilikika Мартинс стала звездой после того, как видео ее игры в Counter-Strike: Global Offensive на Twitch.tv набрало несколько тысяч просмотров. Зрителей поразило то, что девушка "убивала" соперников одной рукой, передает корреспондент 22-летняя стримерша из Португалиистала звездой после того, как видео ее игры в Counter-Strike: Global Offensive на Twitch.tv набрало несколько тысяч просмотров. Зрителей поразило то, что девушка "убивала" соперников одной рукой, передает корреспондент Vesti.kz

Все управление девушка осуществляет с помощью правой руки. Когда она перемещается в игре, то контролирует камеру при помощи предплечья, а встретив соперника стримерша резко переключается на мышку. Таким образом ей удалось совершить несколько эффектных киллов. До публикации ее видео на сервисе Reddit, на девушку были подписаны менее тысячи человек, а сейчас за ней следит около пяти тысяч зрителей.

Мартинс вынуждена играть одной рукой, так как в шестилетнем возрасте пережила инсульт, который привел к параличу левой стороны тела. Стримерша заявила, что CS:GO и другие игры помогают ей справляться с трудностями, вызванными проблемами со здоровьем.