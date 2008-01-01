Сразу за NaVi. Две команды с казахстанцами впервые за год вошли в топ-20 мирового рейтинга по CS:GO

Известные клубы СНГ Gambit и Virtus.pro вошли в топ-20 мирового рейтинга по Counter Strike: Global Offensive, передает корреспондент Vesti.kz.
Сейчас "медведи", за которых играют Алексей Qikert Голубев и Тимур Buster Тулепов
, располагаются на 14-й позиции. В начале года коллектив находился лишь на 18-м месте. Существенный рывок сделал Gambit Абая HОbbit Хасенова,
который после прихода казахстанца замкнул двадцатку рейтинга. При этом лидерство в СНГ-регионе удерживает NaVi - они на пятом месте.
Добавим, что впервые в 2020 году сразу две команды с казахстанцами находятся в двадцатке лучших. Такого не происходило с 2019 года.
Первое место в списке удерживает французский Vitality. Следом располагаются датские Heroic и Astralis. С полным списком можно ознакомиться по этой ссылке
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