Финт Неймара. Звезда футбола показал технику бесконтактного боя во время игры в CS:GO

Бразильский форвард ПСЖ Неймар вновь провел трансляцию своей игры в Counter-Strike: Global Offensive на аккаунте в Twitch. В одном из эпизодов звезда футбола мастерски обманул своего соперника, передает корреспондент Vesti.kz.



Игрок в очередной раз блеснул своими навыками, но больше всего запомнился момент в середине игры. Неймар спрятался от противника, вынудив того спрыгнуть вниз и совершить "самоубийство". Момент получился настолько нелепым, что бразилец не удержался от смеха.







Отметим, что в этом году футболист начал транслировать свои игры на сервисе Twitch, созданном еще в 2017 году. Его первый эфир собрал около ста тысяч зрителей. Сам Неймар - давний поклонник CS:GO. Он дружит со звездами бразильского киберспорта и украинским игроком Александром s1mple Костылевым.