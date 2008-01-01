Хоббит и компания. Кто из казахстанцев сыграет на главном турнире года по CS:GO

Определились участники единственного Major-турнира по Counter Strike: Global Offensive в 2020 году от СНГ-региона, который должен пройти в Рио-де-Жанейро . В их числе оказались две команды с казахстанскими киберспортсменами, передает корреспондент Vesti.kz.



Последним рейтинговым состязанием перед "мажором" стал IEM New York Online 2020. Он проходил отдельно для каждого региона. Шансы получить путевку на состязание были у российских Virtus.pro, Gambit и Winstrike.



Однако успех сопутствовал только "медведям", которые уверенно прошли всю дистанцию и в финале взяли верх над белорусским Nemiga Gaming (3:0). Несмотря на успех, Virtus.pro с Алексем Qikert Голубевым и Тимуром Buster Тулеповым остались лишь на четвертом месте рейтинга, определявшего представительство на турнирах серии Major. Таким образом, "медведи" вместе с Gambit, за который играет Абай Hobbit Хасенов, примут участие в предварительном раунде соревнования.







Самое интересное, что в мировом рейтинге Virtus.Pro занимают 16-ю строчку, опережая всех, кроме NaVi из Украины. В свою очередь, Gambit, занявший пятое место на последнем состязании, органично замыкает пятерку лучших коллективов СНГ.

Однако Gambit может лишиться места на "мажоре" в пользу команды ESPADA. Такой сценарий возможен, если организаторы решат снять дополнительные очки с коллектива Hard Legion, который был уличен в нарушениях регламента. В частности, тренер использовал запрещенный баг с камерой, позволяющей наблюдать за действиями соперника.





Между тем, свой последний шанс упустила бывшая команда Хоббита - Winstrike. Усилия казахстанцев Айдына KrizzeN Турлыбекова и Виктора Lack1 Болдырева не помогли клубу выйти даже в плей-офф. В рейтинге RMR они оказались за пределами заветной пятерки.



Главный турнир сезона - ESL One Rio 2020 Major в Рио-де-Жанейро должен был пройти 11-24 мая, но был перенесен из-за пандемии. По последним данным, соревнование должно пройти в конце ноября - начале декабря. Его призовой фонд составляет 2 000 000 долларов. Однако состоится ли турнир в этом году - большой вопрос.



Добавим, что последним большим LAN-турниром по CS:GO стал StarLadder Berlin Major 2019, на котором ныне расформированная казахстанская команда AVANGAR сенсационно заняла второе место.

Скрин с сайта Cybersports.ru