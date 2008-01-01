Вторая попытка. Лучший киберспортсмен Казахстана собрал свою команду по CS:GO

Самый успешный киберспортсмен Казахстана Даурен AdreN Кыстаубаев
во второй раз собрал свою команду по Counter Strike: Global Offensive, передает корреспондент Vesti.kz
.
Напомним, в августе он покинул
российский Virtus.pro. Следом он собрал своих хороших знакомых Михаила Dosia Столярова и Александра Lamp Нового
, словака Ладислава Guardian Ковача
, а также Зигимантаса Nukkye Сипалиса
из Греции. Коллектив, получивший название OldG провалился
в квалификации к IEM New York Online 2020.
После этого киберспортсмен взял паузу и рассмотрел предложения других команд. Судя по всему, Кыстаубаеву не понравились варианты и он решил собрать второй состав. К Dosia и GuardiaN, казахстанец добавил бывшего игрока Syman Gaming (K23) шведа Расмуса kreaz Йоханссона
, а также поляка Карола rallen Радовича
. Команда выступает под тегом GetGear.
Квалификация на IEM Beijing 2020 пройдет с 12 по 13 октября, а основной раунд с 6 по 22 ноября. Призовой фонд турнира составит 150 000 долларов.
Отметим, что Кыстаубаев - самый известный игрок из Казахстана. Он входит в топ-15 самых упоминаемых киберспортсменов СНГ. За свою карьеру он выступал за команды Virtus.pro, AVANGAR, HellRaisers, dAT Team, Faze clan и Gambit Gaming. В составе последних добился победы на турнире PGL Major Kraków с призовым фондом один миллион долларов, став лучшим игроком турнира.