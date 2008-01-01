"Сыграл бы с Елеусиновым и Ниязымбетовым". Молодежный чемпион Азии по боксу - о любви к CS:GO и прибыльности киберспорта

Молодежный чемпион Азии по боксу Санатали Толтаев "рубится" в Counter Strike: Global Offensive и следит за играми лучших киберспортсменов. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он рассказал о своем увлечении виртуальными сражениями и оценил перспективы киберспорта.



- В свободное время мы с братом играем в CS GO. Увлекаемся очень давно, а вот играем только за пару месяцев по три раза. У меня уровень Gold nova один (начальный официальный ранг - прим. Vesti.kz), а у брата (Саматали Толтаева - прим. Vesti.kz) Master Guardian Elite (средний о.р. - прим. Vesti.kz).



- А когда первый раз сыграли в компьютерную игру?



- Наверное, в первом классе, точно не помню, может еще раньше. Это была игра GTA. Когда хорошо играешь, бывают такие моменты, что задумываешься об этом всерьез. Но мы профессиональные спортсмены и для нас это просто увлечение.



- А кто-нибудь еще из спортсменов с вами играет?



- Наверное есть те, кто играют, но, к сожалению, не доводилось вместе сыграть.



- А знаете казахстанских киберспортсменов?



- Да, знаю команду Avangar, была еще команда Tengri. Они в мировом киберспорте наводили много шума. Слышал про Adren, Hobbit и Gambit. Особо не смотрю турниры, только результаты и хорошие моменты игры. На мой взгляд, лучший игрок мира - это Simple.



- А вы покупаете скины или какие-то дополнительные вещи в игре?



- Очень хочется, но оно того не стоит.



- А с кем из казахстанских спортсменов хотелось бы вам сыграть в CS GO?



- Я не знаю, кто играет в эту игру из наших спортсменов, но если есть те, кто хочет сыграть, я буду не против. А так было бы интересно сыграть с Данияром Елеусиновым и Адильбеком Ниязымбетовым.



- А если будет возможность поиграть на турнире, согласились бы?



- Если это будет во время выходных, не отказался бы. Я думаю, что киберспорт - тоже искусство, а во-вторых, они неплохо зарабатывают. Это отдельный вид профессии.



Санатали Толтаев выступает в весовой категории до 64 килограммов. Он является победителем чемпионата Азии среди юношей и молодежи, а также чемпионом Казахстана и бронзовым призером азиатского первенства.