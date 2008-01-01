Умопомрачительный стрим Неймара. Уничтожил всю команду соперника и "надругался" над оппонентом в матче по CS:GO

Бразильский форвард ПСЖ Неймар впервые провел прямую трансляцию матча по Counter-Strike: Global Offensive на своем аккаунте на Twitch. За невероятной игрой звезды мирового футбола наблюдали 100 тысяч человек, передает корреспондент Vesti.kz.



Неймар запомнился рядом ярких моментов. Так, в одном из эпизодов на карте Inferno он "убил" пятерых соперников выстрелами в голову из пистолета USP-S и разминировал бомбу.

Однажды футбольная звезда издевательски разобрался с соперником, "зарезав" его со второй попытки. Это считается самым унизительным способом "убийства" оппонента, зачастую осуждается и негативно воспринимается сообществом.

Не обошлось и без курьезов. Бразилец случайно поджег себя коктейлем Молотова и был убит затаившимся соперником.







Отметим, что эта трансляция стала первой на его аккаунте, созданном еще в 2017 году. Сам Неймар - давний поклонник CS:GO. Он дружит со звездами бразильского киберспорта и украинским игроком Александром s1mple Костылевым.