Казахстанский тренер по CS:GO узнал свое наказание за участие в скандале

Тренер казахстанской команды K23 по Counter-Strike: Global Offensive Асет Solaar Сембиев получил десятимесячную дисквалификацию из-за использования бага с камерой наблюдателя во время матча, передает корреспондент Vesti.kz.



Ранее судья ESL Михал Michau9 Словински заявил, что Сембиев нечестным способом следил за действиями соперника во всех раундах матча против болгарского Fate на турнире Eden Arena Malta Vibes Cup 8. Игра, состоявшаяся 7 июля, завершилась поражением Fate (11:16, 14:16). Сембиев сразу же признал свою вину и извинился перед игроками команды Fate. В итоге Solaar проведет без соревновательного CS:GO до июля 2021 года.



Отметим, что ESL и DreamHack уличили 35 тренеров профессиональных команд в использовании бага. Он позволял им свободно перемещать камеру по всей карте и таким образом отслеживать позиции соперников. Valve уже устранила этот баг, а провинившихся дисквалифицировали на длительные сроки.