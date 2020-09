Hobbit в ударе. Казахстанец стал лучшим ассистентом месяца в CS:GO

Капитан команды Gambit по Counter-Strike: Global Offensive казахстанец Абай Hobbit Хасенов возглавил рейтинг лучших ассистентов месяца по версии сайта HLTV.org, передает корреспондент Vesti.kz.



За этот период он совершил 121 ассист, а также вошел в топ-5 по первым "убийствам". На его счету 90 "киллов".



Отметим, что на прошлой неделе Хасенов помог своей команде обыграть 17-й коллектив в мировом рейтинге Godsent на турнире Nine To Five. Сам казахстанец стал MVP матча.Ранее Hobbit попал в топ-5 лучших игроков недели по версии HLTV. Он вошел в список по нескольким показателям: урону за раунд, клатчам и выигранным дуэлям.Напомним, Хасенов перешел из Winstrike Team в конце июля. Казахстанец уже представлял организацию в 2016-2018 годах. Тогда вместе с коллективом он стал чемпионом PGL Major Krakоw 2017.