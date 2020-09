Virtus.pro с казахстанцами в составе вернулся в топ-30 мирового рейтинга по CS:GO

Киберспортивная команда Virtus.pro вернулась в топ-30 мирового рейтинга по Counter-Strike: Global Offensive по версии HLTV.org после месячного перерыва, сообщает корреспондент Vesti.kz.



В сентябре "медведи", в составе которых играют два казахстанца - Тимур Buster Тулепов и Алексей qikert Голубев, вошли в топ-8 на турнире LOOT.BET/CS Season 7, а также завоевали "бронзу" на Nine to Five 4. Благодаря этому команда смогла подняться на 29-ю строчку списка. В топ-3 по-прежнему французский Team Vitality, датский Heroic и американский Evil Geniuses.



Отметим, что команда Абая Hobbit Хасенова Gambit, несмотря на победу на турнире Nine to Five 4, осталась на 27-м месте. Кстати, именно этот коллектив выбил Virtus.pro c соревнования.



