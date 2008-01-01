Победитель "мажора" по CS:GO и любящий отец. Подробности карьеры Абая Hobbit Хасенова

Крутой капитан, любящий отец и просто улыбчивый парень. Такую рецензию можно дать киберспортсмену Абаю Hobbit Хасенову. Его вклад в успех казахстанского Counter Strike сложно переоценить. Vesti.kz предлагает познакомится с биографией одного из лучших геймеров страны.



Hobbit начал свою профессиональную карьеру в 20 лет, что по меркам киберспорта - очень поздний срок. Тем не менее, его послужной список выглядит довольно внушительно. За пять лет Хасенов успел поиграть в командах Tengri, Winstrike, Hell Raisers и Gambit, выиграть множество престижных турниров и заработать порядка 250 000 долларов.



Самой яркой вехой в карьере Абая стала победа на PGL Krakow Major в 2017 году в составе команды Gambit. Вместе с соотечественниками Дауреном Adren Кыстаубаевым и Рустемом Mou Телеповым он первым в СНГ выиграл "мажор" по CS:GO. Сам Hobbit получил отдельный приз от организаторов.







Будущая звезда казахстанского киберспорта родился 18 мая 1994 года. В детстве он любил играть в футбол. Однажды старший брат позвал Абая поиграть в Counter Strike, и с этого момента началась киберспортивная страница Hobbita. Он с детства ставил перед собой высокие цели и уже в десятилетнем возрасте дал свое первое интервью.







Насыщенная карьера никак не помешала его личной жизни. Абай женился на экс-киберспортсменке Алике, которая родила ему дочь. К слову, Hobbit является примерным семьянином и все свободное время проводит с родными. Герой нашей статьи болеет за английский "Манчестер Юнайтед" и не пропускает ни одного боя своего знаменитого соотечественника Геннадия Головкина.







Паралельно с карьерой известный геймер решил заняться предпринимательством. В прошлом году он открыл собственный компьютерный клуб в Нур-Султане. Игровой центр пролучил название MAJOR by Hobbit. Таким образом осуществилась одна из целей Хасенова.



"Перешел в Gambit для победы на Major". Абай Hobbit Хасенов - о возвращении в команду и ближайших планах



Сейчас Абай является одним из лидеров нового состава Gambit, которому пророчат перспективное будущее. Казахстанцу 26 лет. Он близок к своему пику, а значит болельщики вправе ожидать от него новых побед.