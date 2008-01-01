Кошмар Virtus.Pro. Команда Абая Hobbit Хасенова одержала вторую подряд победу над "медведями"

Команда Virtus.pro
по Counter-Strike: Global Offensive второй раз подряд проиграла клубу Gambit
, передает корреспондент Vesti.kz
.
Матч в рамках турнира Nine To Five завершился победой "гамбитов" со счетом 2:1. При этом "медведи" повели в счете 16:10, но затем уступили дважды (14:16, 13:16). Лучшим у победителей стал Сергей Ax1Le Рихторов
. Его рейтинг составил 1,21. В финале турнира Gambit сыграет с командой Godsent.
Отметим, что в составе Virtus.pro выступают два казахстанца - Тимур Buster Тулепов и Алексей qikert Голубев
, а за Gambit играет Абай Hobbit Хасенов
.
На прошлой неделе "медведи" сыграли первый матч после трехмесячного перерыва и уступили
"гамбитам" (0:2).
Напомним, Хасенов перешел из Winstrike Team в конце июля. Казахстанец уже представлял организацию в 2016-2018 годах. Тогда вместе с коллективом он стал чемпионом PGL Major Krakоw 2017.