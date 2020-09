Кошмар Virtus.Pro. Команда Абая Hobbit Хасенова одержала вторую подряд победу над "медведями"

Команда Virtus.pro по Counter-Strike: Global Offensive второй раз подряд проиграла клубу Gambit , передает корреспондент Vesti.kz Матч в рамках турнира Nine To Five завершился победой "гамбитов" со счетом 2:1. При этом "медведи" повели в счете 16:10, но затем уступили дважды (14:16, 13:16). Лучшим у победителей стал. Его рейтинг составил 1,21. В финале турнира Gambit сыграет с командой Godsent.Отметим, что в составе Virtus.pro выступают два казахстанца -, а за Gambit играет Абай Hobbit Хасенов На прошлой неделе "медведи" сыграли первый матч после трехмесячного перерыва и уступили "гамбитам" (0:2).Напомним, Хасенов перешел из Winstrike Team в конце июля. Казахстанец уже представлял организацию в 2016-2018 годах. Тогда вместе с коллективом он стал чемпионом PGL Major Krakоw 2017.