Круче Головкина. Знакомимся с легендой киберспорта Казахстана

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Этого парня прекрасно знают даже те, кто ничего не "шарит" в киберспорте. Несколько ярких побед в различных версиях популярной игры Counter Strike сделали его самым успешным казахстанцем в киберспорте. Vesti.kz знакомят с легендой "контры" - Дауреном Adren Кыстаубаевым.
Именно отцом называют его нынешние звезды местной "контры". Сам Кыстаубаев родился в 1990 году. Застал лихие времена, когда большинство юношей неотрывно находились в компьютерных клубах. Свою соревновательную карьеру будущая звезда начал в Counter-Strike 1.6. Его виртуозная игра привлекла внимание местной команды k23, вместе с которой он сенсационно занял второе место на чемпионате мира по киберспорту WCG 2005.
Самое интересное, что в детстве он серьезно увлекался футболом. Болел за клуб "Манчестер Юнайтед" и мечтал о карьере футболиста. Однако на одной из тренировок сломал нос и решил остановить свой выбор на киберспорте. Параллельно пробовал свои силы в Dota 2, хотя успехов добился в "контре".
В 2012 году Adren переключился на Counter Strike: Global Offensive. Тогда же он пополнил состав известной российской команды Virtus.pro. Увы, в составе гранда у казахстанца не срослось и он перешел в Astana Dragons. Тернистый путь был полон испытаний, а коллектив даже сменил название на Hell Raisers. И все же больших успехов добиться в этом составе не удалось.
Пик славы Кыстаубаева пришелся на период игры за команду Gambit. В компании со своими соотечественниками Рустемом Mou Телеповым и Абаем Hobbit Хасеновым добился сенсационной победы на PGL Major Kraków 2017 с призовым фондом два миллиона долларов. Сам Даурен стал лучшим игроком соревнования. Gambit стал первым СНГ-коллективом, одержавшим победу на турнире серии Major.
После невероятного выступления у команды начался спад. Спустя год Adren ушел из Gambit. В 2019 году лучшего казахстанского киберспортсмена подписала одна из лучших команд Северной Америки Faze Clan. В ее составе Кыстаубаев добился побед на турнирах серии ELEAGUE и BLAST. Тем не менее стороны решили не продлевать контракт.
Летом этого же года Кыстаубаев дополняет перспективный состав казахстанского клуба AVANGAR. На первом же серьезном турнире они показывают феноменальный результат. Им удается занять второе место на StarLadder Berlin Major. Следом они выигрывают соревнование BLAST в Москве и прилетают в Алматы на встречу с фанатами. Здесь Кыстаубаев в шутливой форме заявляет, что он круче казахстанского боксера Геннадия Головкина и с удовольствием раздает автографы фанатам.
Спустя некоторое время российский гранд Virtus.pro вновь подписывает Кыстаубаева, а вместе с ним и весь состав AVANGAR. 2020 год получился унылым для коллектива. Влияние пандемии и отсутствие LAN-соревнований сказались на играх топовых команд. Все это привело к тому, что руководство "медведей" решило обновить состав и расторгло контракт с Adren.
Сейчас Кыстаубаев взял небольшой перерыв. Инсайдеры предполагают, что он может продолжить карьеру в одной из СНГ-команд. Сам киберспортсмен пока отказывается от официальных заявлений, хотя раз в недельку выходит "порубиться" со старым-добрым составом Gambit. Во время одного из эфиров Даурен отметил, что "своего последнего слова еще не сказал". Будем ждать возвращения легенды казахстанского киберспорта. Ведь для всего игрового мира значение личности Adren невозможно переоценить.