Следит за GGG и работает на ТВ. Знакомимся с обворожительной стримершей из Алматы

Киберспортивное пространство Казахстана ежегодно расширяется. С каждым разом в этой сфере увеличивается число игроков и стримеров. Vesti.kz предлагают познакомиться с очередной красоткой - 20-летней Оксаной.



Девушка начала стримить полтора месяца назад. Сейчас она выходит в эфир три раза в неделю. Своим подписчикам она демонстрирует игры CS:GO и GTA 5. Также Оксана увлекается бродилками и играми от первого лица.



Уникальность стримерши в том, что она учится играть во время своих эфиров. У нее нет кумиров в киберспорте, но Оксана с удовольствием следит за карьерой казахстанского боксера-профессионала Геннадия Головкина.



Она успела окончить колледж по специальности "архитектура" и работает на телеканале "Евразия". Девушка является профессиональным фотографом.



