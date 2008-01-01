Следит за GGG и работает на ТВ. Знакомимся с обворожительной стримершей из Алматы

Она учится играть во время своих эфиров.

Фото: instagram.com/hanna.oxana/
Новости спорта Киберспорт CS:GO
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Сегодня 17:05

Киберспортивное пространство Казахстана ежегодно расширяется. С каждым разом в этой сфере увеличивается число игроков и стримеров. Vesti.kz предлагают познакомиться с очередной красоткой - 20-летней Оксаной.

Девушка начала стримить полтора месяца назад. Сейчас она выходит в эфир три раза в неделю. Своим подписчикам она демонстрирует игры CS:GO и GTA 5. Также Оксана увлекается бродилками и играми от первого лица.

Уникальность стримерши в том, что она учится играть во время своих эфиров. У нее нет кумиров в киберспорте, но Оксана с удовольствием следит за карьерой казахстанского боксера-профессионала Геннадия Головкина.

Она успела окончить колледж по специальности "архитектура" и работает на телеканале "Евразия". Девушка является профессиональным фотографом.

Метки:
Девушки в спорте Киберспорт Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий
Киберспорт CS:GO
0
Сегодня 17:05
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