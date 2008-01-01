"Лютая игра". Как Абай Hobbit Хасенов испортил возвращение Virtus.pro

Команда Virtus.pro по Counter-Strike: Global Offensive проиграла первый официальный матч после трехмесячного перерыва, передает корреспондент Vesti.kz.



Соперником "медведей" стал клуб Gambit Youngsters. Матч в рамках турнира LOOT.BET Season 7 завершился победой "гамбитов" со счетом 2:0. При этом на первой карте Virtus.pro действовали эффективнее соперников, однако казахстанец Абай Hobbit Хасенов продемонстрировал невероятную игру. Он стал лучшим по двум показателям: "убийствам" - 54, урону - 105,5. Его общий индивидуальный рейтинг составил 1.47.







Отметим, что в составе Virtus.pro выступают два казахстанца - Тимур Buster Тулепов и Алексей qikert Голубев.



Напомним, Хасенов перешел из Winstrike Team в конце июля. Казахстанец уже представлял организацию в 2016-2018 годах. Тогда вместе с коллективом он стал чемпионом PGL Major Krakоw 2017.



"Перешел в Gambit для победы на Major". Абай Hobbit Хасенов - о возвращении в команду и ближайших планах