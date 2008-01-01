Команда именитого казахстанца по CS:GO оказалась в центре скандала

Тренер команды Gambit Youngsters по Counter-Strike: Global Offensive Иван F_1N Кочугов обвинен в использовании бага с камерой наблюдателя во время официального матча, передает корреспондент Vesti.kz.



Претензии о неспортивном поведении в его адрес выдвинул аналитик Борис watti Литвяков. С помощью специального скрипта ему удалось определить игру, в которой наставник Gambit нарушил правила. Сам Кочугов признался в том, что один раз воспользовался багом в проигранном матче. Тренер выразил желание содействовать в расследовании своих матчей. В свою очередь организация отстранила специалиста и начала собственное расследование инцидента.



Добавим, что на прошлой неделе в центре скандала оказался тренер казахстанской команды K23 Асет Solaar Сембиев, который признал вину и принес свои извинения.



С июня 2020 года за Gambit выступает казахстанец Абай Hobbit Хасенов. Киберспортсмен успел дебютировать за команду. Ранее казахстанец уже представлял организацию в 2016-2018 годах. Тогда вместе с коллективом он стал чемпионом PGL Major Krakоw 2017.



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