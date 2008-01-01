Казахстанская команда по CS:GO оказалась замешана в скандале

Тренер казахстанской команды K23 по Counter-Strike: Global Offensive Асет Solaar Сембиев
был уличен в неспортивном поведении. Он использовал баг с камерой наблюдателя во время официального матча, передает корреспондент Vesti.kz
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В минувшие выходные судья ESL Михал Michau9 Словински
заявил, что Сембиев нечестным способом следил за действиями соперника во всех раундах матча против болгарского Fate на турнире Eden Arena Malta Vibes Cup 8. Игра, состоявшаяся 7 июля, завершилась поражением Fate (11:16, 14:16).
В К23 сразу же отреагировали на это сообщение. Организация пообещала провести собственное расследование и отстранила тренера не неопределенный срок. Сам Сембиев признал свою вину и извинился перед игроками команды Fate. Дальнейшая судьба наставника и его команды определится в ближайшее время.
Отметим, что 31 августа ESL и DreamHack уличили тренеров команд Hard Legion Esports, Heroic и MIBR в использовании бага. Он позволял им свободно перемещать камеру по всей карте и таким образом отслеживать позиции соперников. Valve уже устранила этот баг, а провинившихся дисквалифицировали на длительные сроки.