Смена лидера и подъем Winstrike. Опубликован новый рейтинг команд по CS:GO

В топ-30 попали всего два коллектива с казахстанцами.

Фото:HLTV
Новости спорта Киберспорт CS:GO
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Сегодня 13:46
В мировом рейтинге HLTV по Counter-Strike: Global Offensive произошла первая за несколько месяцев смена лидера, передает корреспондент Vesti.kz.

Немецкий коллектив BIG, сенсационно захвативший лидерство в начале лета, опустился на четвертую строчку рейтинга. А первое место досталось французскому Vitality, который два месяца наступал на пятки немцам.

Среди команд казахстанцев прогресса добилась Winstrike, за которую играют Айдын KrizzeN Турлыбеков и Виктор Lak1 Болдырев. Коллектив поднялся на две позиции и занимает 48-ю строчку. 

В топ-30 в данный момент находится команда Абая Hobbit Хасенова - GambitYoungstars (28) и казахстанский клуб К-23 (29), в составе которого выступают три казахстанских игрока - Айдос kade0 Хайржан, Санжар neaLaN Исхаков и Рустем mou Телепов.

Самый именитый коллектив с казахстанцами - Virtus.pro по-прежнему остается за пределами топ-30. Сейчас команда Алексея qikert Голубева и Тимура Buster Тулепова располагается на 34-й строчке.
Метки:
Киберспорт Virtus.pro Winstrike Gambit K-23
Киберспорт CS:GO
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Сегодня 13:46
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