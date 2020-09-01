Смена лидера и подъем Winstrike. Опубликован новый рейтинг команд по CS:GO

В мировом рейтинге HLTV по Counter-Strike: Global Offensive произошла первая за несколько месяцев смена лидера, передает корреспондент Vesti.kz
.
Немецкий коллектив BIG, сенсационно захвативший лидерство в начале лета, опустился на четвертую строчку рейтинга. А первое место досталось французскому Vitality, который два месяца наступал на пятки немцам.
Среди команд казахстанцев прогресса добилась Winstrike, за которую играют Айдын KrizzeN Турлыбеков и Виктор Lak1 Болдырев.
Коллектив поднялся на две позиции и занимает 48-ю строчку.
В топ-30 в данный момент находится команда Абая Hobbit Хасенова
- GambitYoungstars (28) и казахстанский клуб К-23 (29), в составе которого выступают три казахстанских игрока - Айдос kade0 Хайржан, Санжар neaLaN Исхаков и Рустем mou Телепов.
Самый именитый коллектив с казахстанцами - Virtus.pro по-прежнему остается за пределами топ-30. Сейчас команда Алексея qikert Голубева и Тимура Buster Тулепова располагается на 34-й строчке.
Подписывайтесь на наш Telegram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта, а также самыми крутыми матчами и голами прямо в своем телефоне