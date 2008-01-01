Абай Hobbit Хасенов высказался об уходе лучшего киберспортсмена Казахстана из Virtus.pro

Он оценил сменщика казахстанца.

Фото:HLTV.org
Новости спорта Киберспорт CS:GO
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Сегодня 17:00
Казахстанский киберспортсмен Абай HObbit Хасенов прокомментировал корреспонденту Vesti.kz уход своего соотечественника Даурена Adren Кыстаубаева из состава Virtus.pro по Counter-Strike: Global Offensive.

"Не сомневаюсь, что Buster (Тимур Тулепов) способен заменить Adrena. В принципе, это очень талантливый игрок. Однако я бы не убирал Даурена. С его приходом команда заиграла разными красками. Он добавил огоньку, но ему нужна была поддержка. Он смог бы привести команду к успеху. Он дважды выходил в финал Major и однажды победил. У него есть стержень. Я уверен, что он еще не сказал свое последнее слово", - отметил Хасенов.

Отметим, что Кыстаубаев выступал за российский коллектив с декабря 2019 по август 2020 года. Его сменщиком стал казахстанец Тимур Buster Тулепов.

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После ухода от "медведей" Adren собрал свою команду, которая уступила в квалификации на IEM New York Online 2020.

Напомним, что самым ярким моментом карьеры казахстанца стал PGL Major Krakow 2017 с призовым фондом один миллион долларов. Кыстаубаев занял с Gambit первое место и стал лучшим игроком турнира.
Метки:
Кыстаубаев Даурен Хасенов Абай Киберспорт Virtus.pro
Киберспорт CS:GO
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Сегодня 17:00
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