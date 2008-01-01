"Перешел в Gambit для победы на Major". Абай Hobbit Хасенов - о возвращении в команду и ближайших планах

Казахстанский киберспортсмен Абай HObbit Хасенов планирует повторить свое достижение за команду Gambit по Counter-Strike: Global Offensive. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он рассказал о возвращении в клуб, своей роли и ближайших целях коллектива.



- Все отлично. Ребята очень талантливые. Много работают. Они хотят побеждать. Очень приятный коллектив. Атмосфера приятная, - отметил Хасенов.



- Сыграло ли свою роль в выборе ваше прошлое в команде?



- Да. Во многом это сыграло роль в выборе команды. Здесь есть люди и руководство, с которыми я хочу работать. Здесь есть человек Константин Пикинер, который очень помог мне вырасти в 2017 году. Он взял меня в команду. С ним я могу дальше расти, не оставаясь на одном месте.



- Как команда приняла вас?



- Команда меня приняла круто. Ребята доверяют и понимают, что я могу дать команде что-то. Все реально. Можно выиграть Major. Нужно будет улучшать свои навыки и добиваться успехов.



- Вы капитан в команде?



- Я пришел в команду в качестве капитана. Поиграв несколько дней, я понял, что мне нужно понять и уловить много тонких моментов. На это нужно много времени, ведь у ребят есть своя база и заготовки. Я смог привнести что-то новое, благодаря этому даже одну из официальных игр выиграли. Однако на сегодняшний день я уступаю право управлять командой Nafany. Он знает то, чего я не знаю. Мне комфортнее, чтобы он разговаривал больше.



- Gambit может выиграть ближайший Major?



- Я думаю, все по силам. Если бы я в это не верил, то не перешел бы в Gambit. Все понимают, что у меня есть мечта - победить в Major.



Абай HObbit Хасенов стал лучшим ассистентом в дебютном матче за новую команду по CS:GO



Напомним, Хасенов перешел из Winstrike Team в конце июля. Казахстанец уже представлял организацию в 2016-2018 годах. Тогда вместе с коллективом он стал чемпионом PGL Major Krakоw 2017.