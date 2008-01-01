К-23 снова на коне. Казахстанская команда ворвалась в топ-30 мирового рейтинга по CS:GO

Казахстанская команда K23 поднялась в мировом рейтинге HLTV по Counter-Strike: Global Offensive после ребрендинга, передает корреспондент Vesti.kz.



Ранее коллектив пробился на IEM New York 2020, который стартует в октябре. Благодаря этому достижению казахстанская команда поднялась на три пункта и расположилась на 29-й позиции. На 26-е место поднялся Gambit, в составе которого выступает казахстанец Абай Hobbit Хасенов.



В свою очередь, у Virtus.pro продолжается спад. Коллектив Тимура Buster Тулепова и Алексея qikert Голубева оказался за пределами первой тридцатки, расположившись на 39-й строчке.



Лидерство в рейтинге на протяжении нескольких месяцев удерживает немецкая команда BIG.



Напомним, что К23 до ребрендинга называлась Syman Gaming. За нее выступают казахстанцы Айдос kade0 Хайржан, Санжар neaLaN Исхаков и Рустем mou Телепов, а также россиянин Давид n0rb3r7 Даниелян и бельгиец Николя Keoz Джус.