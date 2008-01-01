Стал известен сменщик Абая Hobbit Хасенова в Winstrike

Российский киберспортсмен Алексей NickelBack Трофимов официально присоединился к составу Winstrike по Counter-Strike: Global Offensive, передает корреспондент Vesti.kz.



Россиянин сменил казахстанца Абая Hobbit Хасенова, который ушел в июле этого года в команду Gambit. Ранее Трофимов уже выступал за Winstrike на нескольких турнирах в качестве стендина.



NickelBack играет на профессиональной сцене CS:GO с 2016 года. Он выступал за команды EYEsports, RuSh3D, Elements Pro Gaming и Monolith Gaming. С мая 2019 года Трофимов присоединился к pro100, в которой занял позицию капитана.



Отметим, что за эту команду также выступают казахстанцы Айдын KrizzeN Турлыбеков и Виктор Lak1 Болдырев, украинец Владислав bondik Нечипорчук и Алексей El1an Гусев из России.