Стал известен сменщик Абая Hobbit Хасенова в Winstrike

Он выступал за команду в качестве временного игрока.

Фото:HLTV.org
Новости спорта Киберспорт CS:GO
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Сегодня 14:03

Российский киберспортсмен Алексей NickelBack Трофимов официально присоединился к составу Winstrike по Counter-Strike: Global Offensive, передает корреспондент Vesti.kz.

Россиянин сменил казахстанца Абая Hobbit Хасеновакоторый ушел в июле этого года в команду Gambit. Ранее Трофимов уже выступал за Winstrike на нескольких турнирах в качестве стендина.

NickelBack играет на профессиональной сцене CS:GO с 2016 года. Он выступал за команды EYEsports, RuSh3D, Elements Pro Gaming и Monolith Gaming. С мая 2019 года Трофимов присоединился к pro100, в которой занял позицию капитана.

Отметим, что за эту команду также выступают казахстанцы Айдын KrizzeN Турлыбеков и Виктор Lak1 Болдырев, украинец Владислав bondik Нечипорчук и Алексей El1an Гусев из России.

Метки:
Киберспорт Хасенов Абай Winstrike Gambit
Киберспорт CS:GO
0
Сегодня 14:03
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