Абай HObbit Хасенов стал лучшим ассистентом в дебютном матче за новую команду по CS:GO

Дебют казахстанского киберспортсмена Абая HObbit Хасенова за команду Gambit Youngsters по Counter-Strike: Global Offensive получился неоднозначным, передает корреспондент Vesti.kz.



За минувшие выходные казахстанец успел сыграть в трех матчах. В рамках турнира Eden Arena Malta Vibes Cup 8 Gambit обыграл польский PACT (16:14) и российский Forze (13:16, 19:17, 16:13). В этих матчах Хасенов стал лучшим ассистентом в команде. Однако в четвертьфинале турнира Gambit неожиданно уступил норвежскому Apeks (13-16, 10-16). В этой игре казахстанец поставил антирекорд в дебютных выступлениях за команду. Его рейтинг составил 0,66.



Следующий матч команда казахстанца сыграет 27 августа в рамках Eden Arena Malta Vibes Cup 9. Соперником Gambit станет Forze.



Сейчас Хасенов выступает вместо россиянина Антона supra Чернобая. Ранее сообщалось, что ротация будет происходить между ними.



Напомним, Хасенов перешел из Winstrike Team в конце июля. Казахстанец уже представлял организацию в 2016-2018 годах. Тогда вместе с коллективом он стал чемпионом PGL Major Krakоw 2017.