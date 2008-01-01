"Настоящая легенда!". Известный британский аналитик назвал сильнейшего игрока в CS:GO из Казахстана

Известный журналист и аналитик Counter-Strike из Великобритании Данкан Thorin Шилдс объяснил значение Даурена AdreN Кыстаубаева для казахстанского киберспорта, передает корреспондент Vesti.kz.



Эксперт опубликовал в своем твиттере пост, в котором отметил заслуги лучшего киберспортсмена Казахстана.



"Когда люди думают, почему AdreN так долго продержался в составе Virtus.pro, несмотря на не лучшую форму, возможно, они забывают, что он - настоящая легенда для любого игрока в Counter-Strike из Казахстана. Он был в финале мейджора по Source в 2005 году, чуть ли не в одиночку победил состав NAVI по CS 1.6 в 2010-м и стал чемпионом мейджора по CS:GO в 2017-м. AdreN - это и есть Counter-Strike в Казахстане", - отметил Шилдс.







Добавим, что Кыстаубаев выступает на профессиональной сцене Counter-Strike с 2003 года. В СS:GO он успел поиграть за Hell Raisers и Faze clan, но затем перешел в AVANGAR, с которым в 2019 году занял второе место на StarLadder Berlin Major и выиграл турнир серии BLAST Pro Series Moscow. К Virtus.pro AdreN присоединился в декабре 2019 года, а в начале августа покинул команду.



Напомним, что самым ярким моментом карьеры казахстанца стал PGL Major Kraków 2017 с призовым фондом в один миллион долларов. Кыстаубаев выиграл с Gambit первое место и стал лучшим игроком турнира.