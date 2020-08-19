Стала известна дата дебюта казахстанца-победителя турнира серии Major за новую команду по CS:GO

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Дебют казахстанского киберспортсмена Абая HObbit Хасенова за команду Gambit Youngsters по Counter-Strike: Global Offensive состоится 22 августа на турнире Eden Arena: Malta Vibes Week 8, передает корреспондент Vesti.kz.
На этом соревновании казахстанец выступит вместо россиянина Антона supra Чернобая. Ранее сообщалось, что ротация будет происходить между ними.
В первом матче чемпионата Gambit встретится с польской командой PACT. Игра начнется 22 августа в 21:00 по времени Нур-Султана. Далее клуб казахстанца ожидают матчи с российской forZe и польской Izako Boars.
Напомним, Хасенов перешел из Winstrike Team в конце июля. Казахстанец уже представлял организацию в 2016-2018 годах. Тогда вместе с коллективом он стал чемпионом PGL Major Krakоw 2017.