"Круче, чем Чак Норрис". Как самый слабый игрок лидера мирового рейтинга по CS:GO уничтожил всю команду соперника

Самая успешная команда эры онлайн-турниров BIG из Германии продолжает штамповать победы. Накануне немецкие киберспортсмены уверенно победили DreamHack Summer 2020, а момент с участием одного из игроков стал лучшим в соревновании, передает корреспондент Vesti.kz
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Немецкий коллектив уже несколько месяцев удерживает лидерство в мировом рейтинге. Очередной турнир стал ярким тому доказательством. Без проблем разгромив всех соперников, "большие" раздавили крепкий датский Heroic (16:11, 16:10) в финале турнира за 50 тысяч долларов.
Наиболее ярким моментом противостояния стал сумасшедший раунд, в котором Нилс K1to Грухне
точными выстрелами из непопулярных пистолетов Dual Berettas уничтожил пятерых оппонентов. При этом геймер с рейтингом 0,94 оказался самым худшим в составе.
"Круче, чем Чак Норрис", - отреагировал комментатор на эпизод с участием Грухне.
Напомним, что BIG возглавил мировой рейтинг три месяца назад и продолжает сохранять лидерство. Эксперты называют команду - королем онлайн-эпохи.
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