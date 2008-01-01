Казахстанская команда по CS:GO пробилась на первый турнир после ребрендинга

Казахстанский K23
пробилась на первый крупный турнир по Counter-Strike: Global Offensive после ребрендинга, передает корреспондент Vesti.kz
.
В открытой квалификации к IEM New York 2020 команда обыграла российские Hell Raisers и Invictus с одинаковым счетом 2:0.
Вместе с K23 в основную стадию пробились Gambit с Абаем Hobbit Хасеновым
и Winstrike
, за который выступают Виктор Lak1 Болдырев
и Айдын KrizzeN Турлыбеков
. Прямое приглашение на соревнование получила еще одна российская команда - Virtus.pro
, за который играют Тимур Buster Тулепов
и Алексей qikert Голубев.
Сам турнир стартует в октябре. Его призовой фонд составляет 50 тысяч долларов.
Ранее команда К23 называлась
Syman Gaming. В ее составе выступают казахстанцы Айдос kade0 Хайржан, Санжар neaLaN Исхаков и Рустем mou Телепов,
а также россиянин Давид n0rb3r7 Даниелян
и бельгиец Николя Keoz Джус.