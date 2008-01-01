Казахстанская команда по CS:GO пробилась на первый турнир после ребрендинга

В этом соревновании сыграют еще два коллектива с казахстанцами.

Фото:HLTV©
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Сегодня 16:33
Казахстанский K23 пробилась на первый крупный турнир по Counter-Strike: Global Offensive после ребрендинга, передает корреспондент Vesti.kz.

В открытой квалификации к IEM New York 2020 команда обыграла российские Hell Raisers и Invictus с одинаковым счетом 2:0.

Вместе с K23 в основную стадию пробились Gambit с Абаем Hobbit Хасеновым и Winstrike, за который выступают Виктор Lak1 Болдырев и Айдын KrizzeN Турлыбеков. Прямое приглашение на соревнование получила еще одна российская команда - Virtus.pro, за который играют Тимур Buster Тулепов и Алексей qikert Голубев.

Сам турнир стартует в октябре. Его призовой фонд составляет 50 тысяч долларов.

Ранее команда К23 называлась Syman Gaming. В ее составе выступают казахстанцы Айдос kade0 Хайржан, Санжар neaLaN Исхаков и Рустем mou Телепов, а также россиянин Давид n0rb3r7 Даниелян и бельгиец Николя Keoz Джус.
Метки:
Киберспорт Virtus.pro Winstrike
Киберспорт CS:GO
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Сегодня 16:33
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