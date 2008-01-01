Возвращение K23. Казахстанская команда по CS:GO провела ребрендинг

Киберспортивная организация Syman Gaming провела ребрендинг. Клуб взял название легендарной команды Counter-Strike из Казахстана - K23, передает корреспондент Vesti.kz.



K23 - это сокращение от Kazakhstan-2030. Команда появилась в 2005 году. Самым успешным выступлением для нее по Counter-Strike стал турнир World Cyber Games 2005, на котором состав с Дауреном AdreN Кыстаубаевым занял второе место, в финале уступив Team 3D.







Команда была заморожена в 2012 году, однако сборная Казахстана использовала ее название на турнирах WESG. Тогда за состав выступали Рустем mou Телепов, Абай HObbit Хасенов, Санжар neaLaN Искаков и другие игроки.



Отметим, что сейчас за команду, помимо Искакова и Телепова, выступают казахстанец Айдос kade0 Хайржан, а также россиянин Давид n0rb3r7 Даниелян и бельгиец Николя Keoz Джус.