Лучший киберспортсмен Казахстана собрал свою команду по CS:GO после ухода из Virtus.pro

Самый успешный киберспортсмен Казахстана Даурен AdreN Кыстаубаев собрал свою команду по Counter Strike: Global Offensive, передает корреспондент Vesti.kz.



На прошлой неделе он покинул российский Virtus.pro. Сообщалось, что им интересуются команды Gambit, pro100 и Winstrike. Казахстанец же решил не дожидаться выгодных предложений и собрать свою команду OldG, которая примет участие в открытом отборе на IEM New York Online 2020.



В его составе выступят россияне Михаил Dosia Столяров и Александр Lamp Новый, словак Ладислав Guardian Ковач, а так же Зигимантас Nukkye Сипалис из Греции.



Отбор на IEM New York пройдет в онлайн-формате 12-13 августа. В закрытую квалификацию пройдут две команды.



Напомним, что Кыстаубаев - самый известный игрок из Казахстана. Он входит в топ-15 самых упоминаемых киберспортсменов СНГ. За свою карьеру он выступал за команды Virtus.pro, AVANGAR, HellRaisers, dAT Team, Faze clan и Gambit Gaming. В составе последних добился победы на турнире PGL Major Kraków с призовым фондом в один миллион долларов, став лучшим игроком турнира.