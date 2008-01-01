Казахстанская команда по CS:GO приблизилась к попаданию на турнир с топ-коллективами мира

Соревнование состоится в Китае в декабре этого года.

Фото:HLTV©
Новости спорта Киберспорт CS:GO
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Сегодня 17:15

Казахстанская команда Syman Gaming вышла в финал отборочного раунда турнира FunSpark ULTI 2020 по Counter Strike: Global Offensive с призовым фондом 300 000 долларов, передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча с португальской Giants завершилась победой со счетом 2:0 (16:12, 16:10). Лучшим в составе Syman Gaming стал бельгийский легионер Николя Keoz Джус с рейтингом 1,56.

В финале клуб из Казахстана ожидает противостояние с испанским Movistar Riders. Отметим, что победитель отбора получит шанс сыграть в основной сетке турнира, который состоится в Китае в декабре этого года.

Помимо Джуса, за Syman Gaming играют казахстанцы Рустем MOU Телепов, Санжар neaLaN Искаков, Айдос kade0 Хайржан, а также россиянин Давид n0rb3r7 Даниелян.

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Киберспорт CS:GO
0
Сегодня 17:15
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