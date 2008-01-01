Virtus.pro вернул казахстанца в свой состав по CS:GO

Он не играл за команду несколько месяцев.

Фото: пресс-служба Virtus.pro
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Сегодня 16:46

Казахстанский киберспортсмен Тимур Buster Тулепов вернулся в состав российской команды Virtus.pro по дисциплине Counter Strike: Global Offensive, передает корреспондент Vesti.kz.

Он сменил своего соотечественника Даурена AdreN Кыстаубаева, который на прошлой неделе прекратил сотрудничество с командой.

"Я очень рад снова вернуться в команду. Скучал по нашим играм", - отметил Тулепов в интервью пресс-службе команды.

Ранее Тулепов выступал за "медведей", но взял перерыв в карьере 23 мая, когда в Virtus.pro перешел латыш Марек YEKINDAR Галинскис.

Стал известен фаворит в борьбе за самого успешного киберспортсмена Казахстана

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Киберспорт Кыстаубаев Даурен Virtus.pro
Киберспорт CS:GO
0
Сегодня 16:46
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