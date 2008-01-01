Virtus.pro вернул казахстанца в свой состав по CS:GO

Казахстанский киберспортсмен Тимур Buster Тулепов вернулся в состав российской команды Virtus.pro по дисциплине Counter Strike: Global Offensive, передает корреспондент Vesti.kz.



Он сменил своего соотечественника Даурена AdreN Кыстаубаева, который на прошлой неделе прекратил сотрудничество с командой.



"Я очень рад снова вернуться в команду. Скучал по нашим играм", - отметил Тулепов в интервью пресс-службе команды.



Ранее Тулепов выступал за "медведей", но взял перерыв в карьере 23 мая, когда в Virtus.pro перешел латыш Марек YEKINDAR Галинскис.



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