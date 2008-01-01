Раскрыта зарплата казахстанцев-победителей турнира серии Major в составе Gambit

Известный российский киберспортсмен Михаил Dosia Столяров, на протяжении нескольких лет выступавший с казахстанцами Дауреном AdreN Кыстаубаевым, Абаем Hobbit Хасеновым и Рустемом mou Телеповым в команде Gambit, рассказал сайту HLTV об их зарплатах. Также он объяснил, от чего зависели выплаты игрокам.

"В Virtus.pro нам платили 300 долларов, в Astanа Dragons предлагали 1000 долларов, как и в HellRaisers. Моей первой зарплатой в Gambit было 2000, а затем она возросла в два раза. Позже она была привязана к нашим результатам. Зарплата была больше десяти тысяч, когда мы находились в топ-5 мира несколько месяцев подряд", - отметил Столяров.



Напомним, что все эти игроки в 2017 году выиграли турнир PGL Major Kraków с призовым фондом в один миллион долларов. Добавим, что с Кыстаубаевым Dosia играл в Virtus.pro и Astanа Dragons, а в HellRaisers к ним присоединились Телепов и Хасенов.



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