Стал известен фаворит в борьбе за самого успешного киберспортсмена Казахстана

Самый успешный киберспортсмен Казахстана Даурен AdreN Кыстаубаев покинул состав российской команды Virtus.pro по Counter Strike: Global Offensive, передает корреспондент Vesti.kz.



Сейчас казахстанец является свободным агентом. По информации источника, близкого к игроку, спортсменом интересуется несколько команд, в числе которых Gambit и pro100. Наиболее вероятным претендентом на подписание Кыстаубаева являются Winstrike.



Отметим, что Кыстаубаев является самым известным игроком из Казахстана. Он входит в топ-15 самых упоминаемых киберспортсменов СНГ. За свою карьеру он выступал за команды HellRaisers, dAT Team, Faze clan и Gambit Gaming. В составе последних добился победы на турнире PGL Major Kraków с призовым фондом в один миллион долларов, став лучшим игроком турнира.



До перехода в состав "медведей" выступал за казахстанский AVANGAR, с которым занял второе место на StarLadder Berlin Major и выиграл турнир серии BLAST Pro Series Moscow



AdreN присоединился к Virtus.pro в декабре 2019 года вместе с остальными участниками коллектива AVANGAR. Здесь он победил на BLAST Premier CIS Cup, остановился на четвертой строчке ESL One: Road to Rio для СНГ и замкнул тройку призеров на WePlay! Clutch Island.