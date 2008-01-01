Казахстанцы обыграли команду из топ-30 мирового рейтинга и оказались в шаге от финала турнира по CS:GO

В четвертьфинале им удался невероятный камбэк.

Фото: HLTV
Новости спорта Киберспорт CS:GO
0
Сегодня 18:05
Казахстанская команда Syman Gaming пробилась в полуфинал турнира Nine to Five 2 по Counter Strike: Global Offensive с призовым фондом в 50 тысяч долларов, передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча с Hard Legion получилась упорной. Первая карта осталась за казахстанцами - 16:3, а во второй их соперники навязали борьбу - 12:16. В решающем поединке Syman Gaming катком прошлись по оппоненту - 16:5. Лучшим в составе победителей стал Рустем MOU Телепов с рейтингом 1.25.

Hard Legion располагается на 29-ом месте. В свою очередь, Syman Gaming держится на 36-ой позиции.

Напомним, в прошлой стадии казахстанцы совершили невероятный камбэк, когда они отыгрались после девяти проигранных раундов.

В полуфинале Syman Gaming ждет матч с Winstrike, за который выступают их соотечественники Айдын Krizzen Турлыбеков и Виктор Lack1 Болдырев. Игра состоится завтра, 4 августа, в 16:00 по времени Нур-Султана.

За Syman Gaming также выступают казахстанцы Санжар neaLaN Искаков, Айдос kade0 Хайржан, россиянин Давид n0rb3r7 Даниелян, а также бельгиец Николя Keoz Джус.
Метки:
Киберспорт
Киберспорт CS:GO
0
Сегодня 18:05
© 2008 - 2020 ТОО «EML»