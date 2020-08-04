Казахстанцы обыграли команду из топ-30 мирового рейтинга и оказались в шаге от финала турнира по CS:GO

Казахстанская команда Syman Gaming
пробилась в полуфинал турнира Nine to Five 2 по Counter Strike: Global Offensive с призовым фондом в 50 тысяч долларов, передает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча с Hard Legion получилась упорной. Первая карта осталась за казахстанцами - 16:3, а во второй их соперники навязали борьбу - 12:16. В решающем поединке Syman Gaming катком прошлись по оппоненту - 16:5. Лучшим в составе победителей стал Рустем MOU Телепов
с рейтингом 1.25.
Hard Legion располагается на 29-ом месте. В свою очередь, Syman Gaming держится на 36-ой позиции.
Напомним, в прошлой стадии казахстанцы совершили
невероятный камбэк, когда они отыгрались после девяти проигранных раундов.
В полуфинале Syman Gaming ждет матч с Winstrike, за который выступают их соотечественники Айдын Krizzen Турлыбеков
и Виктор Lack1 Болдырев
. Игра состоится завтра, 4 августа, в 16:00 по времени Нур-Султана.
За Syman Gaming также выступают казахстанцы Санжар neaLaN Искаков, Айдос kade0 Хайржан
, россиянин Давид n0rb3r7 Даниелян
, а также бельгиец Николя Keoz Джус
.
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