Казахстанцы обыграли команду из топ-30 мирового рейтинга и оказались в шаге от финала турнира по CS:GO

Казахстанская командапробилась в полуфинал турнира Nine to Five 2 по Counter Strike: Global Offensive с призовым фондом в 50 тысяч долларов, передает корреспондент Vesti.kz Встреча с Hard Legion получилась упорной. Первая карта осталась за казахстанцами - 16:3, а во второй их соперники навязали борьбу - 12:16. В решающем поединке Syman Gaming катком прошлись по оппоненту - 16:5. Лучшим в составе победителей сталс рейтингом 1.25.Hard Legion располагается на 29-ом месте. В свою очередь, Syman Gaming держится на 36-ой позиции.Напомним, в прошлой стадии казахстанцы совершили невероятный камбэк, когда они отыгрались после девяти проигранных раундов.В полуфинале Syman Gaming ждет матч с Winstrike, за который выступают их соотечественники. Игра состоится завтра, 4 августа, в 16:00 по времени Нур-Султана.За Syman Gaming также выступают казахстанцы, россиянин, а также бельгиец