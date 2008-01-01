Новая команда казахстанца-победителя турнира серии Major совершила рывок в мировом рейтинге по CS:GO

Новая команда казахстанского киберспортсмена Абая Hobbit Хасенова совершила солидный рывок в мировом рейтинге HLTV по Counter Strike: Global Offensive, передает корреспондент Vesti.kz.



На прошлой неделе казахстанец пополнил состав российского коллектива Gambit. После перехода Хасенова команда совершила рывок на четыре позиции и расположилась на 27-й строчке рейтинга. При этом сам игрок не сыграл ни одного матча.



Отметим, что вместе с ним в коллективе выступают россияне Владислав nafany Горшков, Дмитрий sh1ro Соколов, Тимофей interz Якушин и Сергей Ax1Le Рыхторов, а также эстонец Антон supra Чернобай.



Ранее Хасенов уже выступал за Gambit и прославился исторической победой на турнире серии Major в Польше в 2017 году.



Стала известна роль казахстанца-победителя турнира серии Major в новой команде



Между тем, еще один коллектив с казахстанцами Алексеем qikert Голубевым и Дауреном Adren Кыстаубаевым - Virtus.pro - остался на 25-м месте. Лидерство в рейтинге удерживает немецкий BIG.