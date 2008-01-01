Казахстанская команда совершила фантастический камбэк и пробилась в четвертьфинал турнира за 50 тысяч долларов

В решающей встрече она проигрывали со счетом 0:9.

Фото: HLTV©
Новости спорта Киберспорт CS:GO
0
Сегодня 20:24

Казахстанская команда Syman Gaming вышла в четвертьфинал турнира Nine to Five 2 по Counter Strike: Global Offensive с призовым фондом 50 тысяч долларов, передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча с Tikitakan получилась упорная. Первая игра осталась за казахстанцами (16:12), а во второй их соперники взяли реванш (12:16). В решающем поединке казахстанцы проиграли девять раундов подряд, но затем совершили невероятный камбэк (16:12). Лучшим в составе победителей стал Рустем MOU Телепов с рейтингом 1.32. 

В четвертьфинале казахстанцев ждет матч с российским Hard Legion. Игра состоится завтра, 4 августа, в 16:00 по времени Нур-Султана.

За Syman Gaming также выступают казахстанцы Санжар neaLaN Искаков, Айдос kade0 Хайржан, россиянин Давид n0rb3r7 Даниелян, а также бельгиец Николя Keoz Джус.

Метки:
Киберспорт
Киберспорт CS:GO
0
Сегодня 20:24
© 2008 - 2020 ТОО «EML»