Казахстанская команда совершила фантастический камбэк и пробилась в четвертьфинал турнира за 50 тысяч долларов

Казахстанская команда Syman Gaming вышла в четвертьфинал турнира Nine to Five 2 по Counter Strike: Global Offensive с призовым фондом 50 тысяч долларов, передает корреспондент Vesti.kz.



Встреча с Tikitakan получилась упорная. Первая игра осталась за казахстанцами (16:12), а во второй их соперники взяли реванш (12:16). В решающем поединке казахстанцы проиграли девять раундов подряд, но затем совершили невероятный камбэк (16:12). Лучшим в составе победителей стал Рустем MOU Телепов с рейтингом 1.32.



В четвертьфинале казахстанцев ждет матч с российским Hard Legion. Игра состоится завтра, 4 августа, в 16:00 по времени Нур-Султана.



За Syman Gaming также выступают казахстанцы Санжар neaLaN Искаков, Айдос kade0 Хайржан, россиянин Давид n0rb3r7 Даниелян, а также бельгиец Николя Keoz Джус.